Venezuela campione, la vittoria diventa simbolo di unità nazionale

Caracas, 19 mar. (askanews) - Dal campo di Miami alle piazze di Caracas, il Venezuela trasforma la vittoria nella World Baseball Classic in un segnale politico, oltre che sportivo.

Il successo per 3-2 sugli Stati Uniti viene celebrato nella capitale con una cerimonia ufficiale, mentre nel Paese si moltiplicano le manifestazioni di festa. In un contesto segnato dalle tensioni con Washington, la vittoria assume un valore simbolico di riscatto e coesione nazionale.

La presidente ad interim Delcy Rodrìguez riceve il trofeo dalle mani della presidente della Federazione venezuelana di baseball Aracelis Leòn, in una cerimonia che accompagna il racconto istituzionale del trionfo.

"Manifestiamo il nostro ringraziamento prima di tutto ai nostri giocatori, alla nazionale del Venezuela, per averci regalato tanta emozione, per averci fatto sentire orgogliosi di essere venezuelani e venezuelane, al cento per cento - afferma Delcy Rodriguez, presidente ad interim del Venezuela - Spero che molto presto i giocatori siano qui con noi per poterci abbracciare; li ho visti piangere di emozione ieri sera e vi ringrazio per i messaggi che mi avete inviato nella notte; vi ringrazio per aver regalato questa Coppa al nostro popolo e per tutto ciò che questa vittoria ha rappresentato per il Venezuela".