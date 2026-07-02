Venezuela, applausi per l'uomo estratto vivo 8 giorni dopo il sisma

Roma, 2 lug. (askanews) - A otto giorni dal doppio terremoto che ha colpito il Venezuela i soccorritori hanno estratto vivo un uomo dalle macerie di un edificio a La Guaira. Nel video di Afp, si vedono i soccorritori che tra gli applausi portano Hernan Alberto Gil Flores, 44 anni, fuori dal parcheggio del centro commerciale crollato, dove era rimasto sepolto sotto quasi 9 metri di macerie.

L'uomo è stato estratto vivo al termine di una delicata operazione durata giorni, condotta da squadre di soccorso locali e internazionali. I soccorritori sono rimasti in contatto con Gil e gli hanno fornito acqua, cibo e medicinali, somministrandogli liquidi tramite un tubo e una siringa

La moglie dell'uomo, Usbimar Gonzales, ha dichiarato alla Cnn, pochi istanti prima del salvataggio, di aver vissuto "giorni di grande dolore" dopo i terremoti, temendo che il marito fosse morto. "Ma quando ho scoperto che era vivo, ho visto un raggio di sole", ha detto. "Si è comportato come un eroe". La donna ha aggiunto che i suoi figli lo stanno aspettando a casa.