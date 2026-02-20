Venezuela, amnistia per oppositori: "Inizia un processo di perdono"

Milano, 20 feb. (askanews) - L'Assemblea nazionale del Venezuela ha approvato all'unanimità una legge di amnistia attesa da tempo, che potrebbe portare alla liberazione di centinaia di detenuti incarcerati per la loro opposizione al governo.

Il provvedimento è stato firmato al palazzo presidenziale di Miraflores dalla presidente ad interim Delcy Rodrìguez. La legge avrà effetto retroattivo fino al 1999 ma esclude chi è accusato di aver promosso o sostenuto azioni armate contro lo Stato.

Rodrìguez parla di un passaggio verso la riconciliazione: "Bisogna saper chiedere perdono e bisogna anche saper ricevere perdono, ed è il processo che si apre con questa legge di amnistia. Ma la legge di amnistia va anche oltre".

La presidente ad interim chiede poi di esaminare anche i casi esclusi dal testo: "Chiediamo al Parlamento venezuelano e al Programma per la convivenza democratica e la pace di attivarsi per la revisione dei casi non contemplati dalla legge di amnistia e di formulare le raccomandazioni pertinenti per curare le ferite, per ristabilire la convivenza democratica e per ristabilire la giustizia".

Per il presidente dell'Assemblea nazionale, Jorge Rodrìguez, fratello della presidente ad interim, si tratta di un decisione epocale: "Si è verificato un fatto storico, un fatto che è iniziato quando lei ha preso l'iniziativa di costituire un programma per la convivenza e la pace che ha attraversato tutto il territorio nazionale in un ampio processo di consultazione e che ha anche posto la necessità di approvare una legge di amnistia".