ULTIME NOTIZIE 20 LUGLIO 2026

Venezuela, a La Guaira si guarda la finale dei Mondiali in un rifugio

Roma, 20 lug. (askanews) - Oltre un centinaio di venezuelani colpiti dal devastante doppio terremoto del 24 giugno scorso hanno guardato la finale dei Mondiali su un maxi-schermo posizionato in un rifugio per sfollati a La Guaira, lo Stato più colpito dal sisma.

Tra letti di fortuna e beni di prima necessità, alcuni hanno festeggiato la vittoria della Spagna, altri, con le maglie dell'Argentina, hanno assistito alla fine del match sconfortati.

A quasi un mese dal terremoto si scava ancora tra le macerie per cercare i corpi delle migliaia di vittime: secondo il bilancio ufficiale il sisma ha causato la morte di oltre 5.000 persone.

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