Venezia83, Clooney: viviamo in una "cachistocrazia", ma ne usciremo

Venezia, 2 set. (askanews) - "Abbiamo attraversato altri periodi difficili, ma questo è uno di quelli. C'è una parola fantastica, cachistocrazia, che indica un paese governato dalle persone meno qualificate. Penso che forse al momento viviamo in una 'cachistocrazia', ma ne usciremo". Così George Clooney rispondendo a una domanda sulla situazione in Usa alla conferenza stampa alla 83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia.

"A novembre ci saranno le elezioni, che dovrebbero garantire un sistema di controllo ed equilibrio, e poi nel 2028 assisteremo a un graduale ritorno alla normalità. E alcuni, sapete, pensano che la crudeltà sia la base, che essere crudeli e scortesi faccia parte del divertimento di tutti noi", ha aggiunto.

"Il ministro della Difesa ha appena twittato una foto sulle donne delle forze armate canadesi. Ma che vi prende? Dove è il senso della decenza in tutto questo e mi vergogno di tutto ciò, ma ne usciremo e ne usciremo migliori", ha concluso, citando un controverso post del segretario alla Difesa Usa Pete Hegseth in cui denigrava le donne soldato canadesi.