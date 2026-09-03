ULTIME NOTIZIE 03 SETTEMBRE 2026

Venezia83, Barbera: venduti 14% biglietti in più, tanti giovani

Venezia, 3 set. (askanews) - "Abbiamo venduto a ieri il 14% di biglietti in più rispetto al passato che non era scontato per due motivi: uno per la situazione di difficoltà economica che stiamo attraversando e due perché tutti dicevano non ci sono i film americani, manca l'attrattiva delle star, dei divi". Lo ha detto a margine dell'apertura dell'Italian Pavillion, Alberto Barbera, direttore artistico della 83esima Mostra d'Arte cinematografica di Venezia.

"Evidentemente la gente viene al Festival non soltanto per i divi, ma viene per l'evento, per i film, per condividere questa esperienza e scoprire le proposte che ogni anno facciamo che quest'anno sono meno scontate", ha spiegato.

"La cosa straordinaria è che c'è un pubblico giovanissimo che ha la stessa curiosità, la stessa passione che avevamo noi quando giovanissimi venivamo alla Mostra del Cinema di Venezia per la prima volta e sono ancora più giovani di noi, sono ragazzi che hanno dai 16 ai 25 anni", ha continuato.

"Con una passione e una curiosità, un interesse per il cinema che sbagliamo continuare a dire che non esiste - ha spiegato - esiste e le statistiche ci dicono che negli ultimi mesi anche il pubblico delle sale è composto in prevalenza da ragazzi, magari adesso vanno a vedere Christopher Nolan, Spider-Man e Oceania, va benissimo, però io sono sicuro che una volta scoperta la bellezza dell'esperienza di vedere un film in sala poi questi sono curiosi e tornano e magari andranno anche a vedere film un po' più difficili, un po' più impegnativi".

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