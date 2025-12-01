ULTIME NOTIZIE 01 DICEMBRE 2025

Venezia, una raccolta di doni per aiutare le famiglie in difficoltà

Venezia, 1 dic. (askanews) - Una raccolta di doni natalizi per aiutare persone e famiglie in difficoltà: anche la Casa di The Human Safety Net di Piazza San Marco a Venezia partecipa al progetto di Generali "Costruiamo insieme la gioia del Natale".

"Si tratta di un invito a tutte le persone che vengono alle Procuratie - ha detto ad askanews Alexia Boro, direttrice della Casa di The Human Safety Net - di portare un dono, un regalo per creare gioia e condivisione con le famiglie più vulnerabili. Noi raccogliamo doni di vario tipo, dai libri ai giochi per i bambini, borracce, zaini, anche prodotti di cosmesi, cose anche di uso comune, che verranno poi date, regalate alle famiglie che sono ospiti della Casa Famiglia San Pio X della Giudecca e la casa Taliercio di Mestre che è una ONG partner di The Human Safety Net".

L'iniziativa si lega all'impegno di The Human Safety Net, movimento globale di persone che aiutano persone che è attivo in 25 Paesi tra Europa, Sud America e Asia, a favore delle famiglie vulnerabili con bambini da 0 a 6 anni grazie al suo Programma per le famiglie. Ma la raccolta doni si inserisce in un progetto più vasto.

"È un'iniziativa che è nata ancora anni fa - ha aggiunto la direttrice - grazie ai dipendenti di Generali e in effetti continua tuttora questa iniziativa, perché nelle varie sedi di Generali in tutta Italia ci sono i volontari, dipendenti che appunto raccolgono i doni che gli altri colleghi portano per questa iniziativa. Poi i doni verranno distribuiti ad altre ONG in Italia, sempre partner di Human Safety Net".

L'obiettivo è quello di fare della Casa un luogo di concreta e condivisa solidarietà, con il supporto delle stesse persone di Generali. "La cosa molto importante - ha concluso Alexia Boro - è che qui il 3 e il 4 di dicembre sono proprio i volontari di Generali che accolgono il pubblico, raccolgono i doni e che poi verranno consegnati alle famiglie in occasione di una festa di Natale dopo la metà di dicembre".

