ULTIME NOTIZIE 13 SETTEMBRE 2026

Venezia, un Leone a Lee Chang-dong: un invito a continuare con i film

Venezia, 13 set. (askanews) - Lee Chang-dong, regista sudcoreano di "Possible Love", vincitore del Leone d'Argento - Gran Premio della Giuria all'83esima Mostra del Cinema di Venezia, si è detto "emozionato" per il riconoscimento con un film che segna il suo ritorno alla regia dopo otto anni.

Il film è la storie di due coppie molto diverse che si incontrano, si osservano, si confrontano e finiscono per desiderare qualcosa della vita altrui. "Sono incredibilmente emozionato. Lo prenderò come un incoraggiamento a continuare a fare film in futuro, un incoraggiamento a continuare a pensare al cinema, alle persone, alle relazioni tra le persone e a continuare ad analizzare queste problematiche" ha dichiarato con il Leone in mano il regista, subito dopo la cerimonia di premiazione.

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