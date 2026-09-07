Venezia, Susan Sarandon sfila sul red carpet con una spilla per Gaza

Venezia, 7 set. (askanews) - Susan Sarandon protagonista sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia con in mano una rosa bianca e una spilla sul vestito nero a sostegno della causa palestinese con una colomba bianca, quella di Artists4Ceasefire del collettivo di artisti che chiede un cessate il fuoco a Gaza e la pace nel conflitto israeliano-palestinese.

L'attrice ha sfilato per il film "The Echo Chamber" di Andrea Pallaoro, titolo italiano in concorso in cui recita con Luca Marinelli e Alicia Vikander, accanto a lei sul tappeto rosso con il regista.

La star di Hollywood è una delle voci più esplicite dell'industria cinematografica americana nel criticare la guerra a Gaza e in conferenza stampa ha raccontato di essere stata progressivamente emarginata per le sue posizioni sul conflitto e sulla politica israeliana: "Ci sono ancora film che non mi vengono proposti, con agenzie che dicono ai registi di non affidarmi un ruolo" ha dichiarato.