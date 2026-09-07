ULTIME NOTIZIE 07 SETTEMBRE 2026

Venezia, Susan Sarandon sfila sul red carpet con una spilla per Gaza

Venezia, 7 set. (askanews) - Susan Sarandon protagonista sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia con in mano una rosa bianca e una spilla sul vestito nero a sostegno della causa palestinese con una colomba bianca, quella di Artists4Ceasefire del collettivo di artisti che chiede un cessate il fuoco a Gaza e la pace nel conflitto israeliano-palestinese.

L'attrice ha sfilato per il film "The Echo Chamber" di Andrea Pallaoro, titolo italiano in concorso in cui recita con Luca Marinelli e Alicia Vikander, accanto a lei sul tappeto rosso con il regista.

La star di Hollywood è una delle voci più esplicite dell'industria cinematografica americana nel criticare la guerra a Gaza e in conferenza stampa ha raccontato di essere stata progressivamente emarginata per le sue posizioni sul conflitto e sulla politica israeliana: "Ci sono ancora film che non mi vengono proposti, con agenzie che dicono ai registi di non affidarmi un ruolo" ha dichiarato.

CRONACA
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi