Venezia, 19 lug. (askanews) - Come ogni anno per la Festa del Redentore a Venezia viene costruito un ponte che, per tre giorni, unisce le Zattere alla Chiesa del Redentore alla Giudecca, un momento unico per attraversare il canale della Giudecca e godere di una prospettiva diversa sulla città e la sua geografia, fisica, ma anche emotiva. Lo abbiamo attraversato nella prima notte di apertura.