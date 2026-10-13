Venezia Sounds 2026, il 24 ottobre musica e sostegno alla ricerca

Venezia, 13 ott. (askanews) - Un concerto di livello internazionale e un evento benefico per sostenere la ricerca oncologica. Il 24 ottobre a Venezia, in Arsenale, si tiene l'edizione 2026 di Venezia Sounds, progetto musicale sostenuto dalla Fondazione Giancarlo Ligabue e dell'Associazione Medicine Rocks.

"Il cuore - ha detto Inti Ligabue - muove davvero le montagne e questo è caso di dirlo per Venezia Sounds, 50 volontari, altrettanti sponsor, tecnici e non, è qualcosa di importantissimo che si muove per sostenere la ricerca. Doneremo, attraverso tutti i biglietti venduti, più di 200mila euro per arrivare a una cifra importantissima di mezzo milione di euro nelle ultime quattro edizioni".

Tra gli ospiti di questa edizione i Morcheeba, Emma Nolde, ma anche Elisa e Motta. "Quest'anno - ha aggiunto il direttore artistico Samuel Romano - la line-up si è ampliata, è uscita fuori dai confini italiani, si è iniziato ad aprire quella porta sugli artisti internazionali. Ovviamente l'obiettivo è quello di sostenere la ricerca ma anche quello di creare un linguaggio comune tra la nostra musica e quella che c'è oltre nostri confini".

Il ricavato della serata sarà destinato a finanziare gli studi sull'immunoterapia oncologica dell'IRCCS Istituto Clinico Humanitas e le ricerche biomediche avanzate di VIMM-Veneto Institute of Molecular Medicine.