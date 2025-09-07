ULTIME NOTIZIE 07 SETTEMBRE 2025

Venezia, Rosi: mi piacerebbe un premio per documentaristi alla Mostra

Roma, 7 set. (askanews) - Gianfranco Rosi ha vinto il Premio Speciale della Giuria a Venezia con "Sotto le Nuvole", docufilm su Napoli. Dopo la cerimonia di premiazione, il regista in conferenza stampa, parlando del documentario, ha lanciato un appello:

"Per me la bellezza del documentario è la forza della sperimentazione, la forza di trovare ogni volta il nuovo linguaggio e il nuovo modo di guardare la realtà; per me ogni volta che faccio un film è la prima volta che guardo, la prima volta che osservo ed è la prima volta che devo cercare di capire come raccontare quella realtà, quindi attraverso la distanza, attraverso l'inquadratura, è un atto politico, un atto etico, quindi l'inquadratura è fondamentale, la distanza che poniamo tra il soggetto e la cinipresa è un atto politico, quindi tutti questi elementi non si possono perdere, questi sono elementi di racconto cinematografico e per me sono vitali e fanno parte della sperimentazione costante del documentario. Quindi io vorrei dire una cosa: mi piacerebbeche a Venezia ci fosse un premio laterale per i documentaristi, perché aiuterebbe moltissimo a trovare un percorso. È sempre più difficile trovare un mercato, parlo di soldi, per fare un tipo di documentario. E quindi un festival che seleziona certi film, per dargli un premio, come c'è a Cannes, come c'è a Berdino, come ci sarà a Toronto, io penso che sia una cosa fondamentale".

Gianfranco Rosi aveva vinto il Leone d'oro a Venezia nel 2013 con il documentario "Sacro Gra".

