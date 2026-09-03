ULTIME NOTIZIE 03 SETTEMBRE 2026

Venezia, Rooney e Kate Mara gemelle per Herzog: esperienza unificante

Venezia, 3 set. (askanews) - Due sorelle unite in tutto, al punto da parlare e muoversi all'unisono, condividere i sogni e l'amore per lo stesso uomo, Orlando Bloom, che poi otterrà un ordine restrittivo nei loro confronti, aprendo una vicenda giudiziaria tra tribunali e stampa, fino a portarle a intraprendere un percorso surreale alla ricerca del vero amore.

Il regista tedesco Werner Herzog dopo il Leone alla carriera è tornato a Venezia con "Bucking Fastard" in Concorso, con le due sorelle Rooney e Kate Mara. Un ritorno al cinema di finzione per il maestro, prendendo spunto dalla vicenda delle gemelle britanniche Freda e Greta Chaplin degli anni '80, ma è stata solo un'ispirazione precisa Herzog.

"Il film è tutto inventato, parla di fantasia, sogni, le due sorelle fanno lo stesso sogno nella stessa notte... Sono alla ricerca di un luogo, che è interiore...

È un film unico nella storia del cinema". Le sorelle Mara sono per la prima volta sul grande schermo insieme.

"Ci siamo ritrovate a giocare insieme come non facevano da quando eravamo bambine, è stata un'esperienza così divertente" ha detto Rooney. E Kate ha aggiunto: "È stato magico, indossavamo gli stessi vestiti, mangiavamo nello stesso momento, lo stesso cibo, pronunciavamo le stesse parole, è stata un'esperienza davvero unificante, qualcosa di diverso da qualsiasi altra abbiamo mai sperimentato".

"I film normalmente presentano ostacoli - ha aggiunto Herzog - questo è stato uno dei due o tre film tra tutti quelli che ho fatto in cui posso dire che non poteva andare meglio".

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