ULTIME NOTIZIE 08 SETTEMBRE 2026

Venezia, red carpet total black per "L'estranea" di Paolo Strippoli

Venezia, 8 set. (askanews) - Un red carpet che si è fatto "black" con il look delle protagoniste Jasmine Trinca, Romana Maggiora Vergano e Valeria Bruni Tedeschi quello prima della proiezione ufficiale de "L'estranea" di Paolo Strippoli, altro film italiano presentato in Concorso alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, che ha ricevuto molto applausi dal pubblico e consensi dalla critica. A fianco delle attrici anche l'altro interprete, Adriano Giannini e il giovane regista che ha portato al Lido un horror ambizioso.

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