Venezia, ore sotto il sole per gli Oasis: "Per loro questo e altro"

Venezia, 5 set. (askanews) - Accamapati sotto il sole, con indosso le magliette con i loro beniamini, provviste di cibo, acqua, ombrellini per il sole. Diversi i fan e soprattutto le fan, appostate lungo il red carpet fin dalla mattina per cercare di vedere da vicino le star del sabato sera alla Mostra del Cinema di Venezia: gli Oasis, i fratelli Liam e Noel Gallagher, pronti a sfilare prima della proiezione del docufilm "Oasis: Don't Look Back In Anger", che racconta la reunion della leggendaria band britannica, film presentato in anteprima mondiale Fuori Concorso.

Qualcuno li segue da anni e si è messo in viaggio in anticipo per esserci, come Martina e Olivia, che arrivano rispettivamente da Novara e da Roma: "Siamo qui per gli Oasis, il film è alle 21.30, quindi il red carpet penso sarà alle 20.30, purtroppo per noi, tutto il giorno sotto il sole... ma per gli Oasis si fa questo ed altro" dicono. "Li aspettiamo per il red carpet poi abbiamo i biglietti per il film delle 22.15, il secondo spettacolo".

La speranza è che arrivi qualche annuncio sulle date e le tappe del tour. "Sui social dicono di sì, stanno lanciando sui social dei messaggi un po' in codice che fanno pensare all'annuncio del tour, speriamo". "Abbiamo un sacco di cibo ma per l'agitazione non so quanto ne mangeremo, poi varie bottigliette d'acqua, cappellini per il sole, ombrello e sali minerali...".

"Abbiamo la sua risposta da Twitter - dice Martina mostrando la stampa di un post con la risposta di Noel Gallagher sotto l'annuncio del suo arrivo a Venezia per vederli - spero mi riconosca magari!", conclude la ragazza.