ULTIME NOTIZIE 05 GENNAIO 2026

Venezia, nel 2025 oltre 2,4 milioni di visitatori nei Musei Civici

Venezia, 5 gen. (askanews) - I Musei Civici di Venezia hanno chiuso il 2025 con numeri in crescita: il dato più significativo sono gli oltre 2 milioni e 400mila visitatori tra mostre e musei, che confermano il trend positivo del 2024 con un incremento importante a dicembre: +10,8% rispetto all'anno precedente.

Palazzo Ducale resta il museo più apprezzato con oltre 1 milione e 300 mila visitatori, scelto, in particolare, da italiani (23,1%) e statunitensi (19,7%). Crescono i frequentatori dei musei sulle isole, a Murano (+3%) e Burano (+5,6%) con visitatori provenienti da tutta Europa, Stati Uniti, Australia, Giappone e Cina. Una proposta che nel 2025 si è ulteriormente arricchita con l'ingresso nella rete MUVE del Museo di Torcello, che permette di ampliare ulteriormente gli itinerari in laguna.

In crescita anche i Musei del Settecento con il Museo di Palazzo Mocenigo in testa (+5,6%); tra i più amati dai visitatori francesi che rappresentano, ad esempio, il 19,7% del pubblico di Ca' Rezzonico. Il pubblico italiano invece ama i musei dell'area del moderno e contemporaneo, Ca' Pesaro e Palazzo Fortuny che nel 2025 ha festeggiato i suoi 50 anni dall'apertura, insieme al Museo di Storia Naturale, sempre più presente e sentito come punto di riferimento per la divulgazione scientifica in città.

I Musei civici si caratterizzano anche come luoghi di incontro: le caffetterie dei musei, in particolare Museo Correr, Ca' Rezzonico e Ca' Pesaro sono frequentate anche come ambiente per relax, studio e lavoro. La più gettonata è la "nuova arrivata", l'Emeroteca dell'Arte a Mestre, inaugurata a dicembre 2024.

Tra le anticipazioni per il 2026 Palazzo Ducale ospiterà una mostra su Etruschi e Veneti, mentre Ca' Pesaro un'esposizione dedicata a Jenny Saville.

