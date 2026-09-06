Venezia, Nanni Moretti sul red carpet con Jasmine Trinca e Louis Garrel

Venezia, 6 set. (askanews) - Nanni Moretti ha sfilato sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia, dove è tornato a 37 anni da "Palombella Rossa", con il cast del suo film "Succederà questa notte". Il regista è stato travolto dall'affetto dei fan sul red carpet e si è quasi commosso per l'ovazione della sala stampa che lo ha accolto calorosamente.

A sfilare sul tappeto rosso anche i protagonisti Jasmine Trinca e Louis Garrel e altri memebri del cast come Melina Akerman Kvie, Angela Finocchiaro e Hippolyte Girardot. Il regista ha definito il nuovo film "una storia d'amore molto potente"; uscirà nelle sale italiane a partire dal 3 dicembre.