Venezia, Moretti: "Succederà questa notte", una storia d'amore potente

Venezia, 5 set. (askanews) - Nanni Moretti è tornato alla Mostra d'Arte Cinematografica di Venezia a 37 anni da "Palombella rossa", in Concorso, con "Succederà questa notte", (dal 3 dicembre nelle sale). Un ritorno molto atteso con un film che, ha detto il regista, quasi commosso quando è stato accolto calorosamente in conferenza stampa, "è una storia d'amore piuttosto potente".

"Tanti anni fa avevo coniato una frase un po' scema per le interviste e le conferenze: vorrei fare sempre lo stesso film, possibilmente più bello, ma con il passare del tempo no, non vorrei fare sempre lo stesso film...", ha affermato Moretti, precisando che la sua lunga assenza da Venezia è stata legata a tempistiche di lavorazione.

"Non è vero che io ce l'avessi con Venezia, semplicemente in questi 30 anni i miei film non erano mai pronti in estate per essere proposti alla Mostra di solito giravo in primavera, stavolta invece in autunno, quindi mi è venuto naturale proporre il film a Venezia".

Il film, sceneggiato con Federica Pontremoli e Valia Santella, è tratto dal libro "Legami" di Eshkol Nevo e come hanno raccontato le sceneggiatrici, "parla di relazioni e legami tra persone, legami tra padri e figli, tra madri e figli e tra uomini e donne". Protagonisti Jasmine Trinca e Louis Garrel, Greta e Matteo, che si incontrano per caso e finiscono per rincorrersi per tutta la vita, vivendo un'intensa storia d'amore. Nel cast, tra gli altri, Hippolyte Girardot, Angela Finocchiaro, Melina Akerman, Elena Lietti.

Nanni Moretti ha raccontato il suo primo incontro con Jasmine Trinca, con cui ha lavorato fin da "La stanza del figlio" 25 anni fa, poi ne "Il caimano", affermando di aver capito subito che era un'attrice speciale, con una grande luminosità. E Trinca ha detto:

"Nanni è la persona a cui devo il mio arrivo nel cinema, che mi ha dato l'idea del cinema", poi per fortuna, ha aggiunto come si fa con i padri, da cui si prende una distanza e si sceglie un percorso, ho fatto cose molto diverse da ciò che avevamo fatto insieme e ho costruito pezzi diversi come attrice e come donna".