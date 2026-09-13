ULTIME NOTIZIE 13 SETTEMBRE 2026

Venezia, May El-Toukhy e Mathilde Arcel: interessano storie femminili

Venezia, 13 set. (askanews) - La Mostra del Cinema di Venezia ha assegnato il Leone d'oro per il Miglior Film a "Woman Unknown", un dramma danese che racconta la storia di una donna nell'immediato dopoguerra che deve nascondere un segreto legato all'occupazione tedesca che rischia di distruggere il futuro che si è conquistata. Coppa Volpi per la Miglior Interpretazione femminile alla protagonista Mathilde Arcel.

La regista ha detto: "È meravigliso" aver ricevuto questo premio, "è vero che sono una regista donna, mi identifico come donna, che molto spesso il mio personaggio principale nei film è una donna e che sono preoccupata per le storie sulle donne... Ma sono anche solo un regista, giusto? Sono anche un'artigiano e una tecnica esperta.. Ho dedicato così tanto tempo a questo film e ho fatto un grande sforzo per renderlo il migliore possibile, quindi è davvero qualcosa di meraviglioso".

E Arcel ha sottolineato: "Credo che il fatto che la giuria abbia riconosciuto al nostro film le qualità che ritiene possieda significhi anche che il mondo sia interessato a queste storie femminili e a quelle inedite raccontate da una prospettiva femminile".

SPETTACOLO
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi