Venezia, May El-Toukhy e Mathilde Arcel: interessano storie femminili

Venezia, 13 set. (askanews) - La Mostra del Cinema di Venezia ha assegnato il Leone d'oro per il Miglior Film a "Woman Unknown", un dramma danese che racconta la storia di una donna nell'immediato dopoguerra che deve nascondere un segreto legato all'occupazione tedesca che rischia di distruggere il futuro che si è conquistata. Coppa Volpi per la Miglior Interpretazione femminile alla protagonista Mathilde Arcel.

La regista ha detto: "È meravigliso" aver ricevuto questo premio, "è vero che sono una regista donna, mi identifico come donna, che molto spesso il mio personaggio principale nei film è una donna e che sono preoccupata per le storie sulle donne... Ma sono anche solo un regista, giusto? Sono anche un'artigiano e una tecnica esperta.. Ho dedicato così tanto tempo a questo film e ho fatto un grande sforzo per renderlo il migliore possibile, quindi è davvero qualcosa di meraviglioso".

E Arcel ha sottolineato: "Credo che il fatto che la giuria abbia riconosciuto al nostro film le qualità che ritiene possieda significhi anche che il mondo sia interessato a queste storie femminili e a quelle inedite raccontate da una prospettiva femminile".