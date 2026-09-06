Venezia, Matilde Gioli: i giovani riporteranno cinema italiano in auge

Venezia, 6 set. (askanews) - "È fondamentale riconoscere il talento e anche la buona volontà dei giovani che stanno iniziando a lavorare nel mondo del cinema. C'è una marea di ragazzi che, come regia, sceneggiatura, fotografia, attori, ma anche tutte le maestranze, giovani fonici, macchinisti, che hanno grande fame e grande voglia di fare bene questo lavoro, di imparare dai più grandi e di portare anche una bella ventata di novità. Quindi non vedo l'ora che si aprano le porte per questi giovani, perché, secondo me, riporteranno veramente il cinema italiano in auge": lo ha dichiarato ai giornalisti l'attrice Matilde Gioli, al Lido di Venezia per ricevere il Filming Italy Venice Award, premio giunto alla sua ottava edizione, ideato e diretto da Tiziana Rocca, come Miglior attrice protagonista per il film "Strike - Figli di un'era sbagliata", diretto dai giovani registi esordienti Gabriele Berti, Giovanni Nasta e Diego Tricarico.