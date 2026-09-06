ULTIME NOTIZIE 06 SETTEMBRE 2026

Venezia, Matilde Gioli: i giovani riporteranno cinema italiano in auge

Venezia, 6 set. (askanews) - "È fondamentale riconoscere il talento e anche la buona volontà dei giovani che stanno iniziando a lavorare nel mondo del cinema. C'è una marea di ragazzi che, come regia, sceneggiatura, fotografia, attori, ma anche tutte le maestranze, giovani fonici, macchinisti, che hanno grande fame e grande voglia di fare bene questo lavoro, di imparare dai più grandi e di portare anche una bella ventata di novità. Quindi non vedo l'ora che si aprano le porte per questi giovani, perché, secondo me, riporteranno veramente il cinema italiano in auge": lo ha dichiarato ai giornalisti l'attrice Matilde Gioli, al Lido di Venezia per ricevere il Filming Italy Venice Award, premio giunto alla sua ottava edizione, ideato e diretto da Tiziana Rocca, come Miglior attrice protagonista per il film "Strike - Figli di un'era sbagliata", diretto dai giovani registi esordienti Gabriele Berti, Giovanni Nasta e Diego Tricarico.

SPETTACOLO
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi