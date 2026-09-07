Venezia, Lee Chang-Dong e le star sudcoreane brillano sul red carpet

Venezia, 7 set. (askanews) - Il regista sudcoreano Lee Chang-dong è tornato alla Mostra del cinema di Venezia con "Possible Love" (Ga-neung-han sa-rang), presentato in Concorso all'83esima edizione, che arriverà poi su Netflix il 6 novembre.

Il regista è stato accolto da applausi sul red carpet insieme agli attori Cho Yeo-Jeong, Zo In-Sung, Sul Kyung-gu e Jeon Do-yeon e anche in sala il pubblico gli ha decretato un'ovazione.

Per lui è un grande ritorno alla regia a anni dall'ultimo film "Burning - L'amore brucia" e un ritorno importante a Venezia dopo il 2002, quando vinse il Leone d'argento - Premio speciale per la regia per "Oasis".

Il film, molto atteso, è la storia di due coppie sposate - da una parte un lavoratore che è stato licenziato e la sua compagna, dall'altra una regista di documentari e suo marito - le cui strade si incrociano durante la realizzazione di un documentario, portandoli a confrontarsi con vite diverse e desideri inespressi.