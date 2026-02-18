Venezia, la Festa delle Marie chiude in grande il Carnevale

Venezia, 18 feb. (askanews) - A Venezia il Carnevale è culminato con la festa in piazza San Marco il Martedì Grasso, con una sfilata in gondola lungo il Canal Grande e la presentazione della "Maria" di quest'anno;

La Festa delle Marie è uno degli eventi clou del Carnevale veneziano e rievoca l'omaggio del Doge a dodici spose veneziane. Per il 2026 è stata scelta Martine Diop, 18 anni, eletta nella serata di gala al teatro La Fenice: "Venivo fin da bambina qui con la mia famiglia - ha raccontato emozionata - vestita per il Carnevale, me lo ricordo benissimo, oggi sono molto felice di indossare questo vestito e di rappresentare Venezia".

"È una ragazza straordinaria, bellissima, di una bellezza esotica che fa venire in mente gli splendori della Serenissima quando qui veniva gente da tutto il mondo per fare commercio e cultura e speriamo che ancora oggi sia così e d'ora in poi" ha dichiarato il Principe Maurice, Gran Maestro di Cerimonia del Carnevale di Venezia. "É un grande palco a cielo aperto e tutti lo viviamo così, dal '700 fino ad ora, si viene da tutto il mondo per un Carnevale di incontri, colori e condivisione, nel segno della libertà" ha aggiunto il direttore artistico Massimo Checchetto.