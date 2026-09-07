Venezia, Irene Maiorino: un'ingiustizia che manchi bandiera Palestina

Venezia, 7 set. (askanews) - "Sono qui come attrice ma in realtà sono qui veramente come persona, come essere umano, dobbiamo risvegliare un po' le coscienze, non dobbiamo mollare questa lotta, è molto importante. I ragazzi di Venice4Palestine metteranno la bandiera che manca, qui ci sono due film che sono di origine palestinese, la terra di origine di questi film è la Palestina quindi io oggi passavo e vedevo che mancava questa bandiera, è veramente un'ingiustizia: chiediamo anche che a Israele venga comunque riservato un trattamento diverso".

Così Irene Maiorino, la Lila della quarta stagione della serie "L'amica geniale", presente all'arrivo di una barca della Global Sumud Flotilla alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, a Isola Edipo al Lido. A bordo la bandiera palestinese e la grande scritta: "Palestine".

Lo sbarco è stato organizzato da Venice4Palestine, insieme alla Global Sumud Flotilla e al Morion Laboratorio Occupato, con il supporto di Isola Edipo e Artists for Palestine Italia, che hanno invitato il pubblico del festival ad accogliere l'imbarcazione, insieme a personalità del mondo cinematografico e culturale che si sono espresse a sostegno del popolo palestinese.