ULTIME NOTIZIE 03 SETTEMBRE 2026

Venezia, inaugurato l'Italian Pavilion, la "Casa Italia" del cinema

Venezia, 3 set. (askanews) - Alla 83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia è stato inaugurato l'Italian Pavilion, la "Casa Italia" del cinema, organizzata da Cinecittà per la Direzione Generale Cinema e Audiovisivo del Ministero della Cultura, presso gli spazi dell'Hotel Excelsior, al Lido di Venezia.

All'opening erano presenti tra gli altri il ministro della Cultura Alessandro Giuli, Lucia Borgonzoni, sottosegretaria alla Cultura, il presidente di Cinecittà Antonio Saccone e l'ad di Cinecittà Manuela Cacciamani, oltre al presidente della Biennale Pietrangelo Buttafuoco e al direttore artistico della Mostra Alberto Barbera.

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