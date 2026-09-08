Venezia, il red carpet di "Look Back", arriva anche Pamela Anderson

Venezia, 8 set. (askanews) - Il red carpet di "Look Back" del regista giapponese Hirokazu Kore-eda che è tornato alla Mostra del Cinema di Venezia con un film poetico che ha commosso il Lido. A sfilare con lui, le attrici Okada Rokka, Nanase Furi, Natsuki Deguchi e Aju Makita. Il film è un adattamento di un manga di Tatsuki Fujimoto e parla di due ragazze di provincia che per tredici anni inseguono lo stesso sogno di diventare mangaka.

Ma sul tappeto rosso è arrivata anche Pamela Anderson per la cerimonia di premiazione del Leone d'Oro alla carriera a Ellen Burstyn. Sempre elegantissima la presidente di giuria di questa edizione 83 della Mostra, Maggie Gyllenhaal.