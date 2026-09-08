ULTIME NOTIZIE 08 SETTEMBRE 2026

Venezia, il red carpet di "Look Back", arriva anche Pamela Anderson

Venezia, 8 set. (askanews) - Il red carpet di "Look Back" del regista giapponese Hirokazu Kore-eda che è tornato alla Mostra del Cinema di Venezia con un film poetico che ha commosso il Lido. A sfilare con lui, le attrici Okada Rokka, Nanase Furi, Natsuki Deguchi e Aju Makita. Il film è un adattamento di un manga di Tatsuki Fujimoto e parla di due ragazze di provincia che per tredici anni inseguono lo stesso sogno di diventare mangaka.

Ma sul tappeto rosso è arrivata anche Pamela Anderson per la cerimonia di premiazione del Leone d'Oro alla carriera a Ellen Burstyn. Sempre elegantissima la presidente di giuria di questa edizione 83 della Mostra, Maggie Gyllenhaal.

SPETTACOLO
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi