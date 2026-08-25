Venezia, il Correr si rinnova per diventare il Museo della città

Venezia, 25 ago. (askanews) - Il Museo Correr di Venezia si prepara a diventare sempre di più "museo della città" e a riaprire, nell'autunno 2027, con ambienti rinnovati che ne ridisegneranno percorsi, storia, funzioni, accessibilità.

"Restituiremo così oltre mille metri quadri ai cittadini veneziani e non solo, anche a tutti i nostri visitatori internazionali con questo nuovo spazio per mostre espositive di altissimo livello - ha detto Mariacristina Gribaudi, presidente della Fondazione Musei Civici di Venezia -. Abbiamo fatto interventi strutturali proprio a livello tecnologico sulla climatizzazione che ci permetteranno di avere un clima perfetto per le mostre e soprattutto per i nostri visitatori".

L'intervento riguarda la riqualificazione architettonica e impiantistica dell'area espositiva al secondo piano del museo, primo di sei lotti complessivi. Il progetto prevede, nei prossimi anni, il potenziamento dei servizi per il pubblico e per il personale, l'eliminazione delle barriere architettoniche con l'inserimento di un grande ascensore esterno nei cortili del Palazzo e di un elevatore interno, oltre all'apertura al pubblico della terrazza panoramica situata sull'Ala Napoleonica. L'investimento per questo primo lotto ammonta a circa 3,5 milioni di euro.

"Dal 2017 - ha aggiunto il sindaco di Venezia Simone Venturini - l'ultimo piano del museo Correr è inagibile e quindi siamo intervenuti con un importante finanziamento per renderlo nuovamente utilizzabile con un grandissimo lavoro di riqualificazione architettonica e tecnologica. Qui troveranno sede le più importanti mostre temporanee della nostra città".

L'idea, insomma, è di presentare un "Grande Correr", che arricchisca nel complesso l'esperienza di visita al museo.