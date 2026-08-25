ULTIME NOTIZIE 25 AGOSTO 2026

Venezia, il Correr si rinnova per diventare il Museo della città

Venezia, 25 ago. (askanews) - Il Museo Correr di Venezia si prepara a diventare sempre di più "museo della città" e a riaprire, nell'autunno 2027, con ambienti rinnovati che ne ridisegneranno percorsi, storia, funzioni, accessibilità.

"Restituiremo così oltre mille metri quadri ai cittadini veneziani e non solo, anche a tutti i nostri visitatori internazionali con questo nuovo spazio per mostre espositive di altissimo livello - ha detto Mariacristina Gribaudi, presidente della Fondazione Musei Civici di Venezia -. Abbiamo fatto interventi strutturali proprio a livello tecnologico sulla climatizzazione che ci permetteranno di avere un clima perfetto per le mostre e soprattutto per i nostri visitatori".

L'intervento riguarda la riqualificazione architettonica e impiantistica dell'area espositiva al secondo piano del museo, primo di sei lotti complessivi. Il progetto prevede, nei prossimi anni, il potenziamento dei servizi per il pubblico e per il personale, l'eliminazione delle barriere architettoniche con l'inserimento di un grande ascensore esterno nei cortili del Palazzo e di un elevatore interno, oltre all'apertura al pubblico della terrazza panoramica situata sull'Ala Napoleonica. L'investimento per questo primo lotto ammonta a circa 3,5 milioni di euro.

"Dal 2017 - ha aggiunto il sindaco di Venezia Simone Venturini - l'ultimo piano del museo Correr è inagibile e quindi siamo intervenuti con un importante finanziamento per renderlo nuovamente utilizzabile con un grandissimo lavoro di riqualificazione architettonica e tecnologica. Qui troveranno sede le più importanti mostre temporanee della nostra città".

L'idea, insomma, è di presentare un "Grande Correr", che arricchisca nel complesso l'esperienza di visita al museo.

CULTURA
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi