ULTIME NOTIZIE 22 NOVEMBRE 2025

Venezia, il Canal Grande colorato di verde dagli attivisti per il clima

Venezia, 22 nov. (askanews) - Attivisti per il clima hanno colorato di verde il Canal Grande a Venezia, mentre alla COP30 in Brasile i negoziati sul phase-out dei combustibili fossili restano bloccati. Extinction Rebellion rivendica l'azione, spiegando di aver usato un colorante innocuo rilasciato in canali, fiumi, laghi e fontane di dieci città italiane. Alla manifestazione veneziana ha partecipato anche Greta Thunberg.

Le immagini mostrano il Canal Grande tinto di verde, striscioni "Fermare l'ecocidio" sul Ponte di Rialto e cortei di attivisti vestiti di rosso che attraversano la folla dei turisti.

CRONACA
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi