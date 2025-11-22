Venezia, il Canal Grande colorato di verde dagli attivisti per il clima

Venezia, 22 nov. (askanews) - Attivisti per il clima hanno colorato di verde il Canal Grande a Venezia, mentre alla COP30 in Brasile i negoziati sul phase-out dei combustibili fossili restano bloccati. Extinction Rebellion rivendica l'azione, spiegando di aver usato un colorante innocuo rilasciato in canali, fiumi, laghi e fontane di dieci città italiane. Alla manifestazione veneziana ha partecipato anche Greta Thunberg.

Le immagini mostrano il Canal Grande tinto di verde, striscioni "Fermare l'ecocidio" sul Ponte di Rialto e cortei di attivisti vestiti di rosso che attraversano la folla dei turisti.