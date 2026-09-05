Venezia, i registi del film sugli Oasis: è stata la musica a riunirli

Venezia, 5 set. (askanews) - Si intitola "Oasis: Don't Look Back In Anger", il documentario che racconta il trionfale tour di reunion di Liam e Noel Gallagher, "Oasis Live '25", presentato in anteprima mondiale Fuori Concorso alla 83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia.

Il film è stato ideato dallo sceneggiatore, produttore e regista Steven Knight e diretto da Dylan Southern e Will Lovelace. Quest'ultimo ha spiegato: "Abbiamo sicuramente immortalato la loro relazione mentre tornavano insieme, penso che il mondo intero fosse interessato a quella distanza che avevano tenuto per 15 anni e a vedere se avrebbe funzionato e come sarebbe stato... è stata una sorta di privilegio poter vedere quella relazione avvicinarsi sia durante le prove che durante tutto il tour, a partire da Cardiff e per tutto il tour aver visto quella riconciliazione avvenire sul palco davanti al mondo".

E Dylan Southern ha aggiunto: "Non volevamo che fosse il film a influenzare la loro relazione, volevamo documentare la cosa molto spontanea che stava accadendo, cioè l'amore e l'eccitazione che venivano dalla folla era parte integrante del loro ritorno insieme, la musica li ha riuniti, si sono riuniti sul palco".

Al Lido gli Oasis sono le superstar del red carpet del sabato sera alla Mostra del Cinema.