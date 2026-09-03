Venezia, Giuli: Scorsese ai David riconoscimento al nostro cinema

Venezia, 3 set. (askanews) - "La disponibilità di Scorsese costituisce un riconoscimento straordinario per il prestigio del nostro cinema, per la nostra tradizione". Lo ha detto il Ministro della Cultura Alessandro Giuli all'inaugurazione dell'Italian Pavilion alla Mostra d'Arte cinematografica di Venezia, ricordando la designazione del regista Usa Martin Scorsese alla presidenza onoraria dell'Accademia del Cinema Italiano Premi David di Donatello.

"È oggettivamente un segno tangibile che qualcosa di nuovo sta avvenendo anche nella nostra proiezione", ha aggiunto, un ritorno "alla vocazione originaria della nostra grande tradizione cinematografica, cioè quella di non essere introflessi, di non parlarci tra di noi".