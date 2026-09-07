ULTIME NOTIZIE 07 SETTEMBRE 2026

Venezia, El-Toukhy: troppo poche donne in concorso

Venezia, 7 set. (askanews) - Alla Mostra di Venezia, May El-Toukhy è una delle sole due registe nella competizione principale. La regista danese-egiziana presenta "Woman Unknown", storia di una futura sposa danese che cerca di nascondere un segreto di guerra: una relazione con un nazista durante l'occupazione tedesca della Danimarca nella Seconda guerra mondiale.

Nella selezione iniziale El-Toukhy era l'unica donna tra venti registi uomini. Un secondo film diretto da una donna è stato aggiunto successivamente al concorso.

"Mi sarebbe piaciuto avere più colleghe donne in concorso - dice May El-Toukhy -. Questo non significa che far parte di una comunità di soli uomini mi faccia sentire sola, perché ho quattro fratelli, sono cresciuta con molti uomini e ragazzi. Sono stata anche l'unica donna in moltissimi contesti diversi, quindi non mi fa sentire sola. Ma mi sarebbe piaciuto avere più colleghe donne in concorso e spero che questa situazione in cui ci troviamo ora, nel 2026, con queste conversazioni, possa contribuire a cambiare le cose".

"Una delle osservazioni era: non mi sembra di conoscerla, non mi sembra di conoscere Marie, vorrei conoscerla ma non credo di riuscire ad accedere a lei e penso che questo sia un problema - osserva la regista di "Woman Unknown"- E io ho pensato: forse non è un problema. Forse è perché lei è molto brava a nascondere chi è, e questa è diventata la sua strategia di sopravvivenza. È questo che mi ha ispirato a chiamare il film Woman Unknown".

"Ha imparato a essere la perfetta donna di casa, la fidanzata perfetta, la brava amante, la brava madre. Riesce a entrare in tutti questi ruoli per attraversare la vita e non essere vista. È quasi una donna invisibile, e l'ho trovato molto interessante", spiega Mathilde Arcel, l'attrice di "Woman Unknown".

ESTERI
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi