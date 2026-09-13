ULTIME NOTIZIE 13 SETTEMBRE 2026

Venezia, da May El-Toukhy ai registi di "Naza": l'ultimo red carpet

Venezia, 13 set. (askanews) - Dalla regista di "Woman Unknown", May El-Toukhy, che sfila con la sua attrice protagonista Mathilde Arcel, al sudcoreano Chang-dong, fino ai registi israelieni di "Naza" Rachel Szor e Yuval Abraham. E ancora, la presidente di giuria di questa edizione Maggie Gyllenhaal e la giovane attrice Malou Khebizi.

Emozione ed eleganza sull'ultimo red carpet di Venezia83 con alcuni dei protagonisti più applauditi negli undici giorni di kermesse che, pochi minuti dopo, sono stati incoronati con i premi più prestigiosi durante la cerimonia di chiusura.

SPETTACOLO
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi