Venezia, da May El-Toukhy ai registi di "Naza": l'ultimo red carpet

Venezia, 13 set. (askanews) - Dalla regista di "Woman Unknown", May El-Toukhy, che sfila con la sua attrice protagonista Mathilde Arcel, al sudcoreano Chang-dong, fino ai registi israelieni di "Naza" Rachel Szor e Yuval Abraham. E ancora, la presidente di giuria di questa edizione Maggie Gyllenhaal e la giovane attrice Malou Khebizi.

Emozione ed eleganza sull'ultimo red carpet di Venezia83 con alcuni dei protagonisti più applauditi negli undici giorni di kermesse che, pochi minuti dopo, sono stati incoronati con i premi più prestigiosi durante la cerimonia di chiusura.