ULTIME NOTIZIE 17 FEBBRAIO 2026

Venezia, barriere anti acqua alta a San Marco nel giorno del Carnevale

Venezia, 17 feb. (askanews) - Maschere, costumi settecenteschi e turisti in posa in piazza San Marco per l'ultimo giorno del Carnevale, mentre attorno alla Basilica vengono montate le barriere di vetro contro l'acqua alta.

Le immagini mostrano i pannelli protettivi installati intorno a San Marco in previsione dell'innalzamento del livello della marea atteso nella notte. Le strutture servono a contenere il fenomeno dell'"acqua alta", che ciclicamente allaga la piazza e mette a rischio il complesso monumentale.

Intanto, tra i riflessi dell'acqua sul selciato e i controlli all'ingresso della Basilica - dove un cartello ricorda il divieto di accesso in costume - prosegue la giornata conclusiva del Carnevale.

