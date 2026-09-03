ULTIME NOTIZIE 03 SETTEMBRE 2026

Venezia, Barbera: bandiera Palestina? Si chieda a Governo di riconoscerla

Venezia, 3 set. (askanews) - "La Biennale può esporre soltanto le bandiere degli Stati riconosciuti dal governo italiano, allora se vogliamo bisognerebbe che la petizione fosse rivolta al governo italiano che finalmente si decida, è uno dei pochi governi che non ha ancora riconosciuto la Palestina". Lo ha detto a margine dell'apertura dell'Italian Pavillion a Venezia, Alberto Barbera, direttore artistico della 83esima Mostra d'Arte cinematografica, ribadendo il suo no alla richiesta del collettivo Venice4Palestine di esporre la bandiera palestinese durante la Mostra.

"La Biennale non fa dichiarazioni politiche, non prende partito direttamente - ha aggiunto - lo fa attraverso il lavoro che svolge, attraverso i film che propone, attraverso la difesa assoluta e rigorosa della libertà di espressione, della creazione di uno spazio aperto a tutti di discussione, di confronto, questo non credo che possa essere messo in discussione e quindi è anche chiarissimo quale è la nostra posizione".

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