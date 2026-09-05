Venezia, arriva la star Robert Pattinson: sorrisi e autografi

Venezia, 5 set. (askanews) - Lo sbarco "da star" di Robert Pattinson alla darsena del Palazzo del Casinò prima della conferenza stampa di "Primetime", diretto da Lance Oppenheim, film che passa in Concorso all'83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, basato sulla storia del giornalista Chris Hansen. Nel cast, tra gli altri, Merritt Wever, Skyler Gisondo, Phoebe Bridgers, Bokeem Woodbine.

Occhiali da sole, completo chiaro e camicia bianca, Pattinson ha salutato, sorriso ai fotografi e poi si è concesso agli autografi dopo la conferenza. L'ex star di Twilight, 40 anni, è in un momento molto fortunato della sua carriera. Ha da poco recitato nell'Odissea di Nolan e sta per tornare in "The Batman II" di Matt Reeves e in "Dune - Parte Tre", Tante le fan che lo attendono al Lido per fotografarlo e vederlo da vicino sul red carpet.