ULTIME NOTIZIE 10 SETTEMBRE 2026

Venezia, arriva il cast di "Dio ride", Favino tra selfie e foto

Venezia, 10 set. (askanews) - Giovanni Veronesi, Pierfrancesco Favino e Silvio Orlando arrivano alla darsena dell'Hotel Excelsior al Lido di Venezia, accolti da fan e fotografi.

Il film di Veronesi, "Dio ride", è il titolo di chiusura dell'83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, presentato Fuori Concorso e sarà proiettato in prima mondiale il 12 settembre nella Sala Grande del Palazzo del Cinema prima della cerimonia di premiazione. Favino si è concesso a selfie e foto davanti all'Excelsior.

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