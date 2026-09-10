Venezia, arriva il cast di "Dio ride", Favino tra selfie e foto

Venezia, 10 set. (askanews) - Giovanni Veronesi, Pierfrancesco Favino e Silvio Orlando arrivano alla darsena dell'Hotel Excelsior al Lido di Venezia, accolti da fan e fotografi.

Il film di Veronesi, "Dio ride", è il titolo di chiusura dell'83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, presentato Fuori Concorso e sarà proiettato in prima mondiale il 12 settembre nella Sala Grande del Palazzo del Cinema prima della cerimonia di premiazione. Favino si è concesso a selfie e foto davanti all'Excelsior.