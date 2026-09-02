ULTIME NOTIZIE 02 SETTEMBRE 2026

Venezia, arriva George Clooney ed è subito delirio

Venezia, 2 set. (askanews) - Fotografi impazziti per George Clooney al suo arrivo alla darsena del Casinò per la conferenza stampa prima della serata inaugurale dell'83esima Mostra del cinema di Venezia in cui riceverà il Leone d'oro alla carriera.

Sorridente e con completo blu, occhiali da sole e camicia bianca, Clooney, un "veterano" della Mostra del cinema dove negli anni ha presentato tanti film, si è prestato ai flash e ha salutato fotografi e giornalisti ad attenderlo al pontile oltre a firmare autografi. "Hi, come stai?" detto scendendo dalla barca e salutando con un "buongiorno" fotografi e giornalisti. "Fa troppo caldo per voi per stare qua fuori", ha aggiunto poi, concludendo con un "caldo" in perfetto italiano.

Tanti scatti anche per la presidente di giuria di questa edizione, Maggie Gyllenhaal, e per il direttore artistico Alberto Barbera.

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