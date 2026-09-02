ULTIME NOTIZIE 02 SETTEMBRE 2026

Venezia, appostati da ore sul red carpet per i divi: "Dormiamo qui"

Venezia, 2 set. (askanews) - "Dormiamo qui a turno", la scritta appesa davanti al red carpet della Mostra Internazionale d'arte cinematografica di Venezia che prende il via ufficialmente stasera con il film di apertura "Ink" di Danny Boyle.

Ragazzi con ombrellini, tende, cappellini per il sole e generi di sostentamento per assicurarsi il posto in prima fila e vedere da vicino i divi, in primis George Clooney superstar della cerimonia inaugurale dove riceverà il Leone d'oro alla carriera. Ma c'è chi aspetta molte altre star, da Penelope Cruz a Robert Pattinson.

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