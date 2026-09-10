Venezia, Alba Rohrwacher sul red carpet con Vincent Lindon

Venezia, 10 set. (askanews) - Alla Mostra del Cinema di Venezia Alba Rohrwacher ha sfilato sul red carpet per "Un bon petit soldat" di Stéphane Brizé, accanto al regista e al compagno di set Vincent Lindon.

L'attrice ha sfoggiato un look semplice ma elegante, camicia bianca e gonna nera a tubino con spacco. Nel film, in Concorso, interpreta la responsabile delle risorse umane di una grande azienda che ha il compito di conciliare il benessere dei dipendenti con gli obiettivi di performance imposti dalla direzione.