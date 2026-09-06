Venezia 83, il cast di "The Echo Chamber" sbarca al Lido

Venezia, 6 set. (askanews) - Baciati dal sole, gli attori Susan Sarandon, Alicia Vikander e Luca Marinelli arrivano in mototaxi insieme al regista italiano Andrea Pallaoro in vista della prima del suo nuovo film "The Echo Chamber" all'83esima Mostra del Cinema di Venezia.

"The Echo Chamber", il secondo film italiano in concorso a Venezia 83, che sarà nei cinema dal 10 settembre, è la storia sui cui Bernardo Bertolucci lavorava prima di morire, e che racconta molto anche di lui. A portare a termine il racconto sono state le sceneggiatrici Ilaria Bernardini e Ludovica Rampoldi.