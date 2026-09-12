ULTIME NOTIZIE 12 SETTEMBRE 2026

Venezia 83, gli aquiloni per Gaza sopra alla Mostra del Cinema

Milano, 12 set. (askanews) - Attivisti pro-palestinesi si sono riuniti sulla spiaggia antistante la Mostra del Cinema di Venezia per far volare aquiloni in segno di solidarietà con Gaza. Organizzata dalla Global Sumud Flotilla e da organizzazioni pro-palestinesi locali, l'azione chiedeva che la bandiera palestinese venisse issata al festival del prossimo anno. La manifestazione si è svolta il giorno dopo la prima a Venezia del documentario "NAZA", che svela gli strumenti tecnologici utilizzati dall'esercito israeliano per eliminare sistematicamente e deliberatamente i civili palestinesi nella Striscia di Gaza.

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