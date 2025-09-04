ULTIME NOTIZIE 04 SETTEMBRE 2025

Venezia 82, carabinieri fermano la lancia con Anna Foglietta e Laika

Lido di Venezia, 4 set. (askanews) - I carabinieri hanno fermato al Lido di Venezia la lancia con a bordo Laika e Anna Foglietta, che presentavano la nuova opera "We Are Coming" a sostegno della Global Sumud Flotilla.

"O si sta dalla parte degli oppressi, o si è complici. Anche il silenzio è complicità", ha detto Laika. Foglietta: "L'arte oggi è un'azione pacifica e non violenta di sostegno alla Flotilla".

I Centri Sociali del Nord Est ribadiscono: "Se la Flotilla sarà fermata, bloccheremo il porto di Venezia".

SPETTACOLO
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi