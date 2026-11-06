ULTIME NOTIZIE 06 NOVEMBRE 2026

Veneto, Stefani: "Nostra legge fine vita rispetta impianto giuridico"

Roma, 6 nov. (askanews) - "Chi dice che le leggi regionali introducono il suicidio medicalmente assistito sta dicendo una falsità sostanziale e giuridica. Io sono assolutamente convinto che la Corte costituzionale riuscirà a ricordare che l'impianto della nostra legge regionale è sicuramente un impianto giuridicamente corretto". Lo ha detto il governatore della regione Veneto Alberto Stefani (Lega) ospite a Start su Sky TG24.

"Detto questo non si può escludere che serva una legge nazionale. Io lo dico da anni, chi ha la competenza di decidere i requisiti, il contorno del suicidio medicalmente assistito e di intervenire sul tema del fine vita è il Parlamento", ha aggiunto.

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