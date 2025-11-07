Venerus con "Speriamo" cerca di arrivare al cuore delle persone

Milano, 7 nov. (askanews) - "Speriamo" è il nuovo atteso album di Venerus, che prende il titolo da una parola semplice e potentissima, l'espressione che meglio racconta il tempo in cui viviamo.

"Mi auguro che queste canzoni possano realmente arrivare al cuore delle persone che le ascoltano, che le scoprono e che possano essere un'occasione perché nascano dei momenti di vita speciali legati a questa musica".

Con una grande cura dei testi, Venerus racconta il profondo desiderio collettivo di fiducia e abbandono al destino.

"Sono molto emozionato, penso che queste canzoni, questo disco hanno tanto da dare sia alle persone che a me stesso per quanto riguarda possibilità che possano far scaturire".

Figlio delle esperienze passate ma proiettato verso nuove profondità, l'album che arriva a due anni e mezzo dal precedente rappresenta per Venerus la volontà di spingersi oltre i confini di genere, scalando tutte le sfumature della propria identità artistica. Venerus non vede l'ora di portare questo nuovo lavoro live, partendo dalla dimensione del teatro con "Speriamo - Lo Spettacolo".

"Il teatro offre veramente la possibilità di scrivere e raccontare nel confine tra ciò che sei realmente vissuto e l'ispirazione anche più poetica o simpatica. E come il concerto ha la dimensione dell'incontro diretto col pubblico, senza necessariamente però dover essere una sequenza unicamente musicale. Crediamo che questa nuova forma possa accogliere tante delle nostre idee e tante delle nostre storie".