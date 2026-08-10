Venditti a Capri, troppi elogi e lui scherza: "Non sono ancora morto"

Capri, 10 ago. (askanews) - Antonello Venditti a Capri. Il cantautore romano si esibirà lunedì 10 agosto in concerto sull'isola per la manifestazione San Lorenzo al Porto organizzata dal Porto Turistico e dal Comune di Capri. Siparietto domenica al Municipio di Capri durante un incontro di presentazione con il sindaco Paolo Falco e l'assessore ai grandi eventi Salvatore Ciuccio. Al sindaco che lo elogiava per i suoi successi, Venditti ha risposto in maniera ironica: "Non sono ancora morto, figuriamoci dopo", ha scherzato, entusiasta per la grande accoglienza avuta sull'isola. "Capri è il top", ha detto, annunciando che forse stasera oltre a "Grazie Roma" canterà anche "Grazie Capri".