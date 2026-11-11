Vendita online, in 150 a Bologna verso i crediti universitari IUL

Roma, 10 nov. (askanews) - Il 61,2% delle entrate programmate dalle imprese italiane richiede competenze legate alle tecnologie Internet e agli strumenti di comunicazione digitale: è il dato dell'indagine Excelsior 2025 di Unioncamere e ministero del Lavoro. In questo quadro si è chiusa domenica a Bologna LIMITLESS, la due giorni organizzata il 7 e 8 novembre da Freedom University, società di formazione per le professioni della vendita digitale, che secondo gli organizzatori ha riunito 150 persone. Al centro dell'evento il percorso avviato con l'Università Telematica degli Studi IUL, presentato dalla società come un primo passo verso il riconoscimento accademico di queste figure.

Nel processo di vendita digitale operano figure come chatter, setter e closer, che fanno da cerniera tra azienda e cliente nelle diverse fasi della trattativa. Sono ruoli che oggi non hanno uno status professionale autonomo e uniforme, e un attestato di frequenza non equivale a una certificazione di competenza né a un titolo riconosciuto.

Siamo stati accreditati da poco come Polo Universitario tramite la IUL, per cui, a breve, i nostri percorsi rilasceranno veri e propri crediti formativi , ha spiegato Jonni Pancaldi, founder di Freedom University. La IUL è un ateneo telematico non statale istituito con decreto ministeriale del 2 dicembre 2005, soggetto alla valutazione dell'Anvur. Il riconoscimento dei crediti formativi universitari spetta all'ateneo. Nelle intenzioni della società, l'accreditamento consente di agganciare i percorsi formativi a crediti riconosciuti.

Questo è un passaggio straordinario: sapere che questa professione ha un riconoscimento accademico espanderà il mercato, portando nuova ricchezza a chi oggi sceglie di formarsi , ha sottolineato Pancaldi dal palco di Limitless.

Secondo l'Inapp, nel 2023 il 13% degli occupati italiani tra 25 e 64 anni ha preso parte ad attività di istruzione e formazione nelle quattro settimane precedenti la rilevazione, contro il 13,6% della media Ue a 27, ultimo dato disponibile nella serie elaborata dall'istituto.

Anche l'offerta accademica guarda al digitale. Per l'anno accademico 2026/27 il Consiglio universitario nazionale ha dato parere favorevole a 158 nuove proposte di corso di laurea, 27 delle quali riconducibili all'area digitale secondo le ricognizioni di settore. Accanto ai percorsi accademici opera la formazione privata, un segmento in cui le proposte non sempre risultano confrontabili tra loro.

In un Paese in cui solo un adulto su tre si forma e otto su dieci tra chi non lo fa non ne vedono il motivo, la sfida è anche culturale: far comprendere che la formazione non è una spesa, ma un investimento su sé stessi e sul proprio futuro , ha osservato Claudio Cavalli, co-founder di Freedom University.

Da qui la scelta di affiancare ai percorsi a distanza momenti in presenza. Le persone fanno sempre la differenza , ha aggiunto Cavalli. Per questo in un mondo sempre più digitale, abbiamo voluto incontrarci a Bologna, in un evento che ha messo insieme 150 professionisti in formazione .

Nella rappresentazione della società, le tre figure costituiscono i gradini di una stessa scala. Il prossimo passaggio annunciato è il rilascio dei crediti formativi: un riconoscimento accademico che, secondo Freedom University, accompagnato da criteri verificabili e da credenziali trasparenti, punta a rendere comparabili le qualifiche di professioni che oggi non hanno uno status uniforme.