Vendevano zanne di elefante su Facebook, 9 arresti in Thailandia

Bangkok, 11 mag. (askanews) - La polizia thailandese ha annunciato di aver effettuato il più grande sequestro di avorio di contrabbando degli ultimi 10 anni: nove persone sono state arrestate con l'accusa di aver tentato di vendere 250 kg di zanne di elefante africano tramite Facebook.

Atompong Thongchamroon, agente di polizia dell'Unità per i crimini ambientali e delle risorse naturali:

"Di recente, questo sequestro è stato davvero significativo, probabilmente uno dei più importanti, perché sembra che il mercato africano dell'avorio stia vivendo una nuova fase di espansione. In realtà, la quantità è molto maggiore di quella che vediamo qui, ma il materiale è stato lavorato, tagliato, ecc. Per questo motivo la quantità sembra inferiore, ma è comunque considerevole rispetto ai sequestri recenti".