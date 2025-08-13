ULTIME NOTIZIE 13 AGOSTO 2025

Vasto incendio nel Nord del Marocco, le fiamme avvolgono il bosco

Tetouan (Marocco), 13 ago. (askanews) - Un enorme anello di fuoco; le fiamme avvolgono un bosco vicino a Tetouan, nel Nord del Marocco, a circa 60 chilometri da Tangeri. Nelle immagini, abitanti guardano l'enorme incendio alle spalle degli edifici.

La protezione civile ha fatto sapere che le squadre di soccorso sono al lavoro da ore per impedire che le fiamme, partite nel comune di Benqrih, si propaghino alle zone limitrofe. I forti venti nella regione hanno alimentato l'incendio e ne hanno reso più difficile il controllo, insieme al terreno accidentato della zona.

ESTERI
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi