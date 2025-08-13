Vasto incendio nel Nord del Marocco, le fiamme avvolgono il bosco

Tetouan (Marocco), 13 ago. (askanews) - Un enorme anello di fuoco; le fiamme avvolgono un bosco vicino a Tetouan, nel Nord del Marocco, a circa 60 chilometri da Tangeri. Nelle immagini, abitanti guardano l'enorme incendio alle spalle degli edifici.

La protezione civile ha fatto sapere che le squadre di soccorso sono al lavoro da ore per impedire che le fiamme, partite nel comune di Benqrih, si propaghino alle zone limitrofe. I forti venti nella regione hanno alimentato l'incendio e ne hanno reso più difficile il controllo, insieme al terreno accidentato della zona.