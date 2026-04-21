Vasto incendio in una ditta di smaltimento rifiuti nel Milanese

Milano, 21 apr. (askanews) - Un vasto incendio è divampato lunedì sera all'interno di un'azienda attiva nello smaltimento di rifiuti a Bollate, comune dell'hinterland milanese a Nord del capoluogo lombardo. Le fiamme hanno interessato esclusivamente il materiale accumulato all'esterno in attesa di lavorazione, senza coinvolgere il capannone della società Riam. L'allarme è scattato intorno alle 21.00 di ieri sera. Per tutta la notte circa 60 operatori dei Vigili del fuoco, con rinforzi giunti anche dal Comando di Monza, si sono alternati nelle operazioni, riuscendo a circoscrivere il rogo e ad avviare la bonifica dell'area. Non si registrano persone coinvolte. Sul posto è intervenuto anche personale dell'Arpa, impegnato nel monitoraggio della qualità dell'aria attraverso l'installazione di centraline dedicate e non risultano criticità per la salute. Ancora da chiarire le cause del rogo, i carabinieri giunti sul posto insieme ai vigili del fuoco devono accertare come e dove siano partite le fiamme, tutte le piste restano aperte, dall'incendio doloso all'incidente.