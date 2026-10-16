ULTIME NOTIZIE 16 OTTOBRE 2026

Vasto incendio in un deposito a Napoli, colonna di fumo sulla città

Napoli, 16 ott. (askanews) - Un incendio di vaste proporzioni è scoppiato all'alba nella zona orientale di Napoli, all'interno di un'area adibita a deposito industriale in via Brin, nel quartiere Gianturco. Dalle ore 6 di questa mattina, i Vigili del fuoco sono impegnati per domare le fiamme che hanno distrutto un capannone industriale.

Le fiamme hanno provocato una densa colonna di fumo, visibile da diversi punti della città, al momento non risultano persone ferite, ma le autorità raccomandano a chi vive e lavora nella zona di non rimanere a lungo all'aperto e non aprire le finestre.

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