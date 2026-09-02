ULTIME NOTIZIE 02 SETTEMBRE 2026

Vasto incendio in un centro commerciale a Palermo

Palermo, 2 set. (askanews) - Un vasto incendio ha distrutto parte di in un centro commerciale nella zona Nord-Ovest di Palermo: le fiamme si sono rapidamente propagate fino ad avvolgere la copertura dell'intera struttura. I Vigili del Fuoco sono intervenuti mettendo in sicurezza tutte le persone all'interno e poi avviando le complesse operazioni di spegnimento e bonifica che si sono protratte per tutta la notte per circoscrivere le fiamme ed evitare la propagazione ad altri locali dell'edificio. In corso le indagini per accertare le cause del rogo, al lavoro il Nucleo Investigativo Antincendi Territoriale (NIAT) dei vigili del fuoco.

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